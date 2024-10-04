«Это — ответ на действия украинской стороны». Лукашенко объяснил особое внимание ситуации на границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о нежелании пропустить неожиданный удар со стороны Украины, передает БелТА.
В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной в связи с тем, что не желает пропустить неожиданного удара, как это произошло в начале Великой Отечественной войны с Советским Союзом. Он подчеркнул, что именно по этой причине на южной госгранице сосредоточены белорусские военнослужащие.
— Они подводят войска — мы подводим. Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м, — прокомментировал он.
Президент заметил, что, зная, что происходило во вторую мировую войну, не следует повторять ошибок и необходимо быть готовыми. И указал, что это является ответом на действия украинской стороны.
— Они там напрягаются (войсками и прочее) — мы в ответ. Они что-то там — мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ, — пояснил он.
При этом еще Лукашенко заметил, что Беларусь никогда не инициировали какого-то противостояния. И что Беларуси не нужен конфликт, а Минск делает все для мирного разрешения ситуации.
— Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось это, — отметил он.
Здесь же Лукашенко сообщил, что по определенным каналам белорусы поддерживают контакты с украинцами. В том числе идет обсуждение и гуманитарных вопросов, в частности, оздоровления детей. Однако он указал, что политика для Киева важнее.
В продолжение Лукашенко также сказал о том, что Беларусь ни в коем случае не эскалирует ситуацию. Но выставляет заслон при напряжении со стороны Украины.
— Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими, — прокомментировал он.
Резюмируя, Лукашенко подметил, что на южном рубеже не просто собраны военнослужащие, перекрывшие границу. И что в случае серьезного обострения каждый командир отделения, взвода и батальона должен знать о своем участке — «куске леса и дороги, который он будет защищать».
— Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет, — заключил президент.
И еще Лукашенко назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.
Также президент назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.
Кроме того, глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.