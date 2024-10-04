Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это — ответ на действия украинской стороны». Лукашенко объяснил особое внимание ситуации на границе с Украиной

Лукашенко опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о нежелании пропустить неожиданный удар со стороны Украины, передает БелТА.

В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной в связи с тем, что не желает пропустить неожиданного удара, как это произошло в начале Великой Отечественной войны с Советским Союзом. Он подчеркнул, что именно по этой причине на южной госгранице сосредоточены белорусские военнослужащие.

— Они подводят войска — мы подводим. Чтобы не было неожиданностей, как в 1941-м, — прокомментировал он.

Президент заметил, что, зная, что происходило во вторую мировую войну, не следует повторять ошибок и необходимо быть готовыми. И указал, что это является ответом на действия украинской стороны.

— Они там напрягаются (войсками и прочее) — мы в ответ. Они что-то там — мы в ответ. То есть мы делаем все в ответ, — пояснил он.

При этом еще Лукашенко заметил, что Беларусь никогда не инициировали какого-то противостояния. И что Беларуси не нужен конфликт, а Минск делает все для мирного разрешения ситуации.

— Что такое война? Это катастрофа. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось это, — отметил он.

Здесь же Лукашенко сообщил, что по определенным каналам белорусы поддерживают контакты с украинцами. В том числе идет обсуждение и гуманитарных вопросов, в частности, оздоровления детей. Однако он указал, что политика для Киева важнее.

В продолжение Лукашенко также сказал о том, что Беларусь ни в коем случае не эскалирует ситуацию. Но выставляет заслон при напряжении со стороны Украины.

— Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими, — прокомментировал он.

Резюмируя, Лукашенко подметил, что на южном рубеже не просто собраны военнослужащие, перекрывшие границу. И что в случае серьезного обострения каждый командир отделения, взвода и батальона должен знать о своем участке — «куске леса и дороги, который он будет защищать».

— Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет, — заключил президент.

И еще Лукашенко назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.

Также президент назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.

Кроме того, глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.