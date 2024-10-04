«Это — ответ на действия украинской стороны». Лукашенко объяснил особое внимание ситуации на границе с Украиной

В частности, Лукашенко обратил внимание на то, что вынужден уделять особое внимание ситуации на границе с Украиной в связи с тем, что не желает пропустить неожиданного удара, как это произошло в начале Великой Отечественной войны с Советским Союзом. Он подчеркнул, что именно по этой причине на южной госгранице сосредоточены белорусские военнослужащие.