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Лукашенко хочет мирного сосуществования с Украиной

Лукашенко пообещал делать все, чтобы мирно сосуществовать с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск будет делать все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, пишет БелТА.

Так, общаясь с жителями агрогородка Парохонск на Пинщине, президент подчеркнул, что Беларусь не собирается конфликтовать с Украиной.

— Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами, — заверил он сельчан.

Как сказал Лукашенко и том, что и Украина не намерена вступать в конфликт с Беларусью.

— И они не хотят с нами воевать: куда им еще эту «обузу»? А нам зачем? — заметил он.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти намерены делать все для мирного сосуществования с Украиной.

— Там же наши люди живут. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, — пообещал он.

При этом Лукашенко заметил, что Минск готов к мирному сосуществованию, если этого хочет и украинская сторона. Однако рассказал, что украинцы этого хотят, но «пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы».

Также Лукашенко сообщил, что опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.

И еще глава республики назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.

До этого президент назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.

Кроме того, глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.