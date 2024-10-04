Лукашенко хочет мирного сосуществования с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск будет делать все для того, чтобы мирно сосуществовать с Украиной, пишет БелТА.
Так, общаясь с жителями агрогородка Парохонск на Пинщине, президент подчеркнул, что Беларусь не собирается конфликтовать с Украиной.
— Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами, — заверил он сельчан.
Как сказал Лукашенко и том, что и Украина не намерена вступать в конфликт с Беларусью.
— И они не хотят с нами воевать: куда им еще эту «обузу»? А нам зачем? — заметил он.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти намерены делать все для мирного сосуществования с Украиной.
— Там же наши люди живут. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, — пообещал он.
При этом Лукашенко заметил, что Минск готов к мирному сосуществованию, если этого хочет и украинская сторона. Однако рассказал, что украинцы этого хотят, но «пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы».
Также Лукашенко сообщил, что опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.
И еще глава республики назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.
До этого президент назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.
Кроме того, глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.