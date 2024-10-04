Экс-премьер Молдавии объяснил причину сильнейшего кризиса в стране

По его словам, за последние пять лет Молдавия столкнулась с четырьмя кризисами. Речь идет о пандемии, энергокризисе, кризисе из-за притока украинских беженцев, а также кризисе из-за некомпетентности властей.
«Четвертый кризис в самом разгаре и он, пожалуй, самый худший. Отсутствие видения и неправильные решения властей усугубляют экономические и социальные проблемы, негативно влияя на страну в долгосрочной перспективе. Это внутренний кризис, который возникает из-за отсутствия эффективного управления и который рискует оказать самое негативное влияние на наше будущее», — написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, кризис из-за некомпетентности властей может усугубить все ранее существовавшие проблемы, серьезно влияя на развитие страны.
Экс-премьер отметил, что в первом полугодии 2024 года дефицит текущего счета платежного баланса Молдавии достиг рекордного уровня в 1,1 миллиарда долларов США. По его словам, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда дефицит составлял 880 миллионов долларов, и более чем в 5 раз больше по сравнению с 2020 годом, когда дефицит составлял 222 миллиона долларов.
«Молдавия сталкивается с острой необходимостью экономических реформ и внешней поддержки для стабилизации финансов и экономики как в ближайшем периоде, так и в долгосрочной перспективе. Экономическая реструктуризация крайне необходима для снижения уязвимости и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности», — полагает Филат.
Политик пояснил, что несбалансированность внешней торговли, высокая зависимость от импорта и снижение экспорта представляют собой основные структурные проблемы экономики. А отсутствие достаточных источников доходов из-за границы только усугубляет состояние молдавской экономики.
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