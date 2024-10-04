Экс-премьер Молдавии объяснил причину сильнейшего кризиса в стране

Экс-премьер отметил, что в первом полугодии 2024 года дефицит текущего счета платежного баланса Молдавии достиг рекордного уровня в 1,1 миллиарда долларов США. По его словам, это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда дефицит составлял 880 миллионов долларов, и более чем в 5 раз больше по сравнению с 2020 годом, когда дефицит составлял 222 миллиона долларов.