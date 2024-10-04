Глава администрации Багратионовского округа досрочно ушёл в отставку

Глава администрации Багратионовского округа Максим Азов досрочно ушёл в отставку. Соответствующее решение Совета депутатов за подписью главы округа Максима Макарчика, принятое ещё 18 сентября, опубликовано на сайте администрации муниципалитета.
С 5 октября этого года временно исполняющим обязанности главы администрации округа Совет назначил заместителя Азова — начальника управления экономической политики и финансов администрации муниципалитета Татьяну Филатову. Этот пост она будет занимать до назначения Советом депутатов нового главы муниципального образования (он будет определён по результатам конкурса).
Самого Азова в пятницу на работе не оказалось. По словам Татьяны Филатовой, он выехал на совещание в правительство области.
«До 30 сентября он был в отпуске, а с 30-го — на работе каждый день, — пояснила она. — В соцсетях писали неправду, что он не выйдет после отпуска. Я каждый день его видела, кроме сегодняшнего дня. О своих планах он мне не рассказывал, личная жизнь и рабочие моменты — это разные вещи».
В своих полномочиях Максим Азов мог оставаться до 2026 года. На должность он был назначен повторно в ноябре 2021 года после выборов в местный совет.