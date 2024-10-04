Глава администрации Багратионовского округа досрочно ушёл в отставку

«До 30 сентября он был в отпуске, а с 30-го — на работе каждый день, — пояснила она. — В соцсетях писали неправду, что он не выйдет после отпуска. Я каждый день его видела, кроме сегодняшнего дня. О своих планах он мне не рассказывал, личная жизнь и рабочие моменты — это разные вещи».