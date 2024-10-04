Лукашенко поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины

В частности, Лукашенко обратил внимание на существование интересов в Украине со стороны Польши. А также заметил, что поэтому и отношение польских элит к Украине является соответствующим. По словам белорусского президента между Украиной и Польшей на данный момент главным камнем преткновения является так называемая Волынская резня, когда было совершено массовое уничтожение Украинской повстанческой армией польского населения в годы Великой Отечественной войны. Также он напомнил и о трагедиях в Беларуси в тот же период.