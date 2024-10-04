Лукашенко поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если поляки попытаются оттяпать запад Украины, Беларусь окажет поддержку украинцам, пишет БелТА.
В частности, Лукашенко обратил внимание на существование интересов в Украине со стороны Польши. А также заметил, что поэтому и отношение польских элит к Украине является соответствующим. По словам белорусского президента между Украиной и Польшей на данный момент главным камнем преткновения является так называемая Волынская резня, когда было совершено массовое уничтожение Украинской повстанческой армией польского населения в годы Великой Отечественной войны. Также он напомнил и о трагедиях в Беларуси в тот же период.
— В годы войны чего ни было… Украинцы у нас Хатынь сжигали. Что они творили на Припяти, управляемые фашистами, — это кошмар. Так что, мы будем тем временем жить всю жизнь, до смерти? — прокомментировал белорусский президент.
А затем пояснил, что в основе притязаний и претензий Польши лежит желание забрать западную часть Украины, а также западную Беларусь, чтобы там господствовать. При этом Лукашенко сказал, что для Минска подобные притязания неприемлемы, и что Беларусь в этом случае поддержит украинцев.
— Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы, — заключил президент.
И также Александр Лукашенко опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.
И еще президент назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.
Также белорусский лидер назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка.
Кроме того, глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.