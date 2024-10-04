Андрей Бочаров подписал первое постановление

— В соответствии со статьей 23 Устава Волгоградской области, на основании постановления Избирательной комиссии Волгоградской области от 11 сентября 2024 г. № 87/613−7 «Об определении результатов выборов Губернатора Волгоградской области 08 сентября 2024 г.», вступаю с 04 октября 2024 г. в должность Губернатора Волгоградской области, — говорится в документе № 1.