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Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана Рифката Минниханова, следует из указа, подписанного главой государства.

Источник: © РИА Новости

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского директора государственного бюджетного учреждения “Безопасность дорожного движения”, Республика Татарстан Рифката Минниханова», — говорится в указе главы государства.

Согласно официальному сайту правительства республики, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в селе Новый Арыш Татарской АССР. В 1977 году он окончил Казанское высшее военное инженерное училище, получил квалификацию военного инженера-электрика. С 2016 года назначен директором государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Также с 2023 года является президентом Академии наук Татарстана.

Путин Владимир