Путин наградил орденом Александра Невского брата главы Татарстана

Согласно официальному сайту правительства республики, Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в селе Новый Арыш Татарской АССР. В 1977 году он окончил Казанское высшее военное инженерное училище, получил квалификацию военного инженера-электрика. С 2016 года назначен директором государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Также с 2023 года является президентом Академии наук Татарстана.