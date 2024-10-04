Путин наградил многодетных матерей и семьи

Президент наградил орденами «Родительская слава» Сергея и Надежду Захватошиных из Свердловской области, Романа и Татьяну Маркеловых из Саратовской области, Андрея и Наталью Михалевых из Московской области, Александра и Лену Шишкиных из Воронежской области, Александра и Марину Соляных из Новгородской области.