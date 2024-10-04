Путин наградил многодетных матерей и семьи

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 18 регионов страны, в том числе присвоил звания «Мать-героиня». Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей президент присвоил звания «Мать-героиня» Фаягуль Абдуллиной из Башкирии и Екатерине Евстратовой из Москвы.
Президент наградил орденами «Родительская слава» Сергея и Надежду Захватошиных из Свердловской области, Романа и Татьяну Маркеловых из Саратовской области, Андрея и Наталью Михалевых из Московской области, Александра и Лену Шишкиных из Воронежской области, Александра и Марину Соляных из Новгородской области.
Также ордена получат две многодетные семьи из Ямало-Ненецкого автономного округа — Олег и Светлана Пучко, Арап и Хадне Лаптандер.
Кроме того, несколько семей с Ямала были удостоены медалей ордена «Родительская слава». Такими медалями президент наградил также семьи и родителей из Москвы, Татарстана, Калмыкии, Красноярского края, Пермского края, Республики Алтай, Московской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской, Тюменской, Сахалинской и Свердловской областей.