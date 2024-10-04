В Крыму назначили врио министра транспорта

«Возложить временно, на период с 14 по 20 октября 2024 года, исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Могилевского Дмитрия Анатольевича, заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в документе.
В начале августа этого года в отставку с поста министра транспорта Крыма ушел Николай Лукашенко. Обязанности руководителя временно исполняла замминистра Людмила Олейник.
30 сентября председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк назначил заместителем министра транспорта РК Александра Овдиенко, который ранее возглавлял администрацию города Саки.