Второго сенатора от Волгоградской области назначил Андрей Бочаров

Отметим, что документ о назначении Семисотова на должность сенатора РФ стал вторым, подписанным Андреем Бочаровым после официального вступления в должность. Ранее ИА «Высота 102» освещало церемонию инаугурации главы региона.
— Постановлением губернатора Андрея Бочарова Николай Семисотов наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от администрации Волгоградской области на следующий пятилетний период. Документ направлен в СФ ФС РФ, — сообщили в пресс-службе обладмина 4 октября.
Первым документом, подписанным губернатором сегодня, стало постановление о его вступлении в должность.