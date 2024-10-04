Трамп вслед за Маском предрек «последние выборы» в США в случае победы Харрис

«Послушайте, мы должны победить, и если мы не победим, эта страна отправится в ад. Знаете, есть выражение, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо были, и я действительно верю в это выражение. Я верю, что это могут быть наши последние выборы», — цитирует Трампа The Guardian 4 октября, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении запись речи политика во время частного ужина по сбору средств в августе.
По этим данным, Трамп также заявил, что страну очень хочет возглавить «радикальная левая фигура» в лице Харрис. Республиканец выразил мнение, что в случае ее победы США ждет катастрофа.
Ранее, 29 сентября, с похожим утверждением выступил американский миллиардер Илон Маск. Он заявил, что в случае проигрыша Трампа на предстоящих выборах они могут стать последними в истории США.
По его мнению, победа Харрис приведет к росту темпов выдачи гражданства нелегальным мигрантам и исчезновению колеблющихся штатов. Затем предприниматель заявил, что в подобных целях Демократическая партия США специально ввозит мигрантов уже сейчас.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.