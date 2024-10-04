Трамп вслед за Маском предрек «последние выборы» в США в случае победы Харрис

«Послушайте, мы должны победить, и если мы не победим, эта страна отправится в ад. Знаете, есть выражение, что это могут быть последние выборы, которые у нас когда-либо были, и я действительно верю в это выражение. Я верю, что это могут быть наши последние выборы», — цитирует Трампа The Guardian 4 октября, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении запись речи политика во время частного ужина по сбору средств в августе.