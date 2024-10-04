Боррель опасается вступления России в ближневосточный конфликт

«Если иранские ядерные объекты будут уничтожены, Ирану придется действовать, что-то предпринимать, что может быть, например, в нефтяных объектах в Персидском заливе. И если так будет продолжаться, то рано или поздно мы ввяжемся в конфликт, в котором может принять участие и Россия», — сказал политик в интервью радиостанции Onda Cero.