Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих кандидатов в президенты могут снять с предвыборной гонки — Чернэуцяну

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Молдовы выявил множество эпизодов «подкупа избирателей» в нынешней предвыборной гонке на пост президента страны. Об этом заявил глава ведомства Виорел Чернэуцяну.

Источник: Sputnik.md

По его словам, речь идет о трех кандидатах на президентское кресло.

«Мы, как органы, ведущие расследование, передадим ЦИК данные о текущих нарушениях, а также доказательства, подтверждающие попытки подкупа избирателей с целью голосования за конкретного кандидата».

отметил Чернэуцяну в эфире TV8.

При этом он отказался назвать имена кандидатов, но подчеркнул, что на основе указанных доказательств ЦИК примет решение, не исключая снятие кандидатов с предвыборной гонки.

Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.