Троих кандидатов в президенты могут снять с предвыборной гонки — Чернэуцяну

По его словам, речь идет о трех кандидатах на президентское кресло.
«Мы, как органы, ведущие расследование, передадим ЦИК данные о текущих нарушениях, а также доказательства, подтверждающие попытки подкупа избирателей с целью голосования за конкретного кандидата».
При этом он отказался назвать имена кандидатов, но подчеркнул, что на основе указанных доказательств ЦИК примет решение, не исключая снятие кандидатов с предвыборной гонки.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.