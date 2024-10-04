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Лукашенко уверен, что после конфликта Зеленскому скажут: «Володя, ты кто такой?»

Лукашенко сказал, что верхушкой Украины управляют США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр уверен, что после конфликта президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть и ему скажут: «Володя, ты кто такой?», сообщает пресс-служба президента.

В частности, Александр Лукашенко сказал, что хочет мирного сосуществования с Украиной, пояснив, что Беларусь будет делать все для этого. Но и обратил внимание, что сейчас пока верхушкой Украины управляют американцы. И при необходимости принятия каких-то решений Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.

— Народ этого хочет, но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы. И если что-то надо решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон, — констатировал он.

Белорусский президент указал на то, что Зеленский мог бы направиться в Минск и Москву, чтобы договориться о завершении украинского конфликта, однако верит в то, что поддержка будет оказана со стороны США.

— Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут «заможнымi», крепкими, мудрыми, — рассказал он.

Но еще Лукашенко заявил, что после завершения конфликта, в Украине сменится власть, а Зеленский окажется не у дел, и страну американские власти не станут восстанавливать.

— Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — считает Лукашенко.

Еще Александр Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.

И также президент опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.

Но еще белорусский президент назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.