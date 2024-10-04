Лукашенко уверен, что после конфликта Зеленскому скажут: «Володя, ты кто такой?»

Президент Беларуси Александр уверен, что после конфликта президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть и ему скажут: «Володя, ты кто такой?», сообщает пресс-служба президента.
В частности, Александр Лукашенко сказал, что хочет мирного сосуществования с Украиной, пояснив, что Беларусь будет делать все для этого. Но и обратил внимание, что сейчас пока верхушкой Украины управляют американцы. И при необходимости принятия каких-то решений Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.
— Народ этого хочет, но пока верхушкой Украины, говорят, управляют американцы. И если что-то надо решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон, — констатировал он.
Белорусский президент указал на то, что Зеленский мог бы направиться в Минск и Москву, чтобы договориться о завершении украинского конфликта, однако верит в то, что поддержка будет оказана со стороны США.
— Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут «заможнымi», крепкими, мудрыми, — рассказал он.
Но еще Лукашенко заявил, что после завершения конфликта, в Украине сменится власть, а Зеленский окажется не у дел, и страну американские власти не станут восстанавливать.
— Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — считает Лукашенко.
Еще Александр Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.
И также президент опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.
Но еще белорусский президент назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.