Лукашенко уверен, что после конфликта Зеленскому скажут: «Володя, ты кто такой?»

В частности, Александр Лукашенко сказал, что хочет мирного сосуществования с Украиной, пояснив, что Беларусь будет делать все для этого. Но и обратил внимание, что сейчас пока верхушкой Украины управляют американцы. И при необходимости принятия каких-то решений Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.