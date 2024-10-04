Губернатор Ростовской области обсудил с главой Таганрога планы развития города

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел встречу с главой Таганрога Светланой Камбуловой. Об этом стало известно сегодня, 4 октября.
Василий Голубев во время беседы напомнил, что сейчас необходимо уделять много внимания выполнению дорожной карты развития Таганрога. Это важнейшая задача для города, подчеркнул глава региона.
— Наши планы по Таганрогу остаются, и вам предстоит их реализовывать. Таганрожцы хотят, чтобы мы продолжали создавать новые условия для жизни, — сказал Василий Голубев.
Светлана Камбулова рассказала, что сейчас занимается сохранением управленческой команды, а также надеется на взаимодействие с областным правительством, в частности, по вопросам развития города.
— Это важно — сохранить тех, кто умеет показывать хорошую динамику. Во взаимодействии с правительством области, со всеми органами власти и лично со мной у вас все получится, — выразил уверенность губернатор Василий Голубев.
Напомним, 2 октября, новый состав депутатов городской думы Таганрога избрал главу города Светлану Камбулову и председателя думы Романа Корякина.