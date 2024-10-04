Суд по делу Гуцул продолжится 8 октября

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
«Сегодня в качестве свидетеля в суде выступил вице-председатель ЦИК Павел Постикэ. Но его показания не внесли ясности. Слушание в очередной раз было перенесено. Это не суд, а судилище, цель которого — напугать тех, кто имеет своё мнение. Я считаю, что суд надо мной и над моей коллегой Светланой Попан — это политический заказ со стороны властей. Следующее заседание назначено на вторник, 8 октября», —сказала Гуцул журналистам на выходе из зала суда.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.