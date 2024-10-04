Суд по делу Гуцул продолжится 8 октября

«Сегодня в качестве свидетеля в суде выступил вице-председатель ЦИК Павел Постикэ. Но его показания не внесли ясности. Слушание в очередной раз было перенесено. Это не суд, а судилище, цель которого — напугать тех, кто имеет своё мнение. Я считаю, что суд надо мной и над моей коллегой Светланой Попан — это политический заказ со стороны властей. Следующее заседание назначено на вторник, 8 октября», —сказала Гуцул журналистам на выходе из зала суда.