Сырский же повздорил с Будановым, так как ГУР якобы не предоставляет ему данные разведки. Оказалось, что ведомство не стало принимать участие в операции вторжения в Курскую область, хотя раньше разведка активно сотрудничала с ВСУ. Также, предполагается, что украинская разведка хочет взять на себя новые обязанности, которые этому ведомству не свойственны, например, производство беспилотников. Более того, под контролем ведомства была компания «Спецтехноэкспорт», которую недавно обвинили в мошенничестве: сотрудники якобы срывали оборонные контракты, закупали оружие по завышенным ценам и не всегда выполняли свои обязательства вовремя. Сейчас государство пытается вернуть задолженность — ~около $20 млн~.