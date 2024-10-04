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В Красноармейском районе Кубани выбрали главу

Главой Красноармейского района Кубани стал Александр Харитонов.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Красноармейском районе Кубани выбрали главу. В должность вступил Алексей Харитонов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Церемония вступления в должность прошла на заседании районного Совета. Нового главу от имени губернатор поздравил директор департамента внутренней политики региона Александр Бородавка. От имени губернатора он поздравил Александра Харитонова со вступлением в должность.

Александр Харитонов родился в 1975 году в хуторе Чебурголь Красноармейского района. Возглавлял Чебургольское сельское поселение. А в 2012 году стал замглавы муниципалитета, управляющим делами администрации.

В марте 2024 года Александра Харитонова назначили исполняющим обязанности главы Красноармейского района.