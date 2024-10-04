Михаил Клинков назначен исполняющим обязанности мэра Дзержинска

Напомним, после отставки Ивана Носкова Дзержинск временно возглавил его первый заместитель Глеб Андреев. Однако с 4 октября он ушел в отпуск.



В итоге и.о. главы городской администрации стал Михаил Клинков.



Кроме того, в пресс-службе опровергли информацию об отставке заместителя мэра Юлии Ашурковой. Она продолжает исполнять свои обязанности.



Как сообщалось ранее, экс-мэр Дзержинска Иван Носков станет главой Самары.