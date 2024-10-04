Напомним, после отставки Ивана Носкова Дзержинск временно возглавил его первый заместитель Глеб Андреев. Однако с 4 октября он ушел в отпуск.
В итоге и.о. главы городской администрации стал Михаил Клинков.
Кроме того, в пресс-службе опровергли информацию об отставке заместителя мэра Юлии Ашурковой. Она продолжает исполнять свои обязанности.
Как сообщалось ранее, экс-мэр Дзержинска Иван Носков станет главой Самары.
Михаил Клинков назначен исполняющим обязанности мэра Дзержинска
Первый заместитель главы администрации Богородского округа Михаил Клинков стал исполняющим обязанности мэра Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города химиков.
Напомним, после отставки Ивана Носкова Дзержинск временно возглавил его первый заместитель Глеб Андреев. Однако с 4 октября он ушел в отпуск.