Почему повышение пенсионного возраста — это плохо для Узбекистана

Вместо того чтобы механически копировать зарубежные решения, нужно искать локальные подходы, адаптированные к условиям Узбекистана. Учитывая уникальные социальные и экономические реалии страны, повышение пенсионного возраста может оказаться неэффективным и даже разрушительным шагом, если не будут предприняты комплексные меры по улучшению качества жизни и социальной защищённости населения.
В стране существуют социальные, экономические и медицинские факторы, которые делают такую реформу крайне проблематичной. Давайте попробуем разобраться, какие.
Низкая продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни в Узбекистане составляет около 72 лет для мужчин и 77 лет для женщин. Это значительно ниже, чем в развитых странах, где пенсионный возраст уже был поднят.
Если в Узбекистане мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, это означает, что многие из них смогут наслаждаться заслуженным отдыхом лишь на протяжении нескольких лет или вовсе не доживут до пенсионного возраста. Это ставит под сомнение саму суть пенсионной системы, которая должна обеспечивать достойную старость.
«Нам в пример часто приводят мировой опыт, где в развитых странах действительно выходят на пенсию в 65 лет. Но есть одно “но”. Согласно данным Агентства по статистике за 2024 год, средняя продолжительность жизни мужчин в Узбекистане — 72 года, а в Швейцарии, с которой нас так часто сравнивают, — 82 года. При этом нужно учитывать стремительно ухудшающуюся экологию, качество воды и жизни. В итоге наши мужчины могут жить даже меньше. В результате узбекистанец будет пользоваться правом на пенсию в среднем 7 лет, в то время как швейцарец — 17 лет. Справедливо ли это? Вряд ли. В развитых странах пенсионный возраст определяется не только продолжительностью жизни, но и уровнем благосостояния».
По мнению Капарзо, увеличение пенсионного возраста — это один из способов сэкономить на выплатах, продлив на пять лет период, когда граждане делают пенсионные отчисления. Это высвобождает значительные суммы денег, которые можно использовать, например, для погашения международных кредитов.
«Если вы поднимаете пенсионный возраст на пять лет, то и сумма пенсии должна вырасти пропорционально», — считает Капарзо.
Трудовые условия
Повышение пенсионного возраста для таких работников не только снизит их качество жизни, но и приведет к большему числу заболеваний, связанных с переутомлением и стрессом.
Недостаточный уровень здравоохранения
В развитых странах, которые часто приводят в пример, медицинская система позволяет людям вести активную жизнь до 75−80 лет и поддерживает их здоровье на высоком уровне. Однако в Узбекистане система здравоохранения не настолько развита, а доступ к качественным медицинским услугам остаётся затруднённым для многих. Это также усиливает социальное неравенство — богатые могут позволить себе частную медицину, в то время как бедные будут страдать от ухудшающегося здоровья.
Почему нельзя сравнивать Узбекистан с развитыми странами?
Часто для оправдания повышения пенсионного возраста ссылаются на опыт западных стран, таких как Германия, Франция, Великобритания, где пенсионный возраст уже был поднят. Однако такая аналогия некорректна по ряду причин:
Разный уровень жизни. В странах Европы и Северной Америки люди живут на порядок лучше: у них есть доступ к качественным медицинским услугам, более сбалансированное питание, комфортные условия труда, и что немаловажно — более высокая заработная плата. Это позволяет гражданам накапливать достаточно средств для старости, а также сохранять здоровье дольше.
Социальная защищённость. В западных странах действует развитая система социальной защиты, которая включает медицинские страховки, пособия по безработице и широкий спектр социальных услуг для пожилых людей. В Узбекистане такие программы пока на стадии развития, и многие пенсионеры остаются без достаточной поддержки со стороны государства.
Продолжительность жизни. Как уже упоминалось, средняя продолжительность жизни в развитых странах на 10−15 лет выше, чем в Узбекистане. Это означает, что люди там могут жить и работать дольше, сохраняя при этом высокое качество жизни. В Узбекистане, где условия жизни и здоровья далеко не идеальны, простое копирование таких моделей будет только усугублять социальные проблемы.
При этом вопрос заключается не только в пенсионном возрасте. Его поднятие — это лишь один из аспектов более широкой проблемы. Прежде чем проводить такие реформы, правительству необходимо всесторонне улучшить другие области: обеспечить доступ к качественному здравоохранению, поддержать программы повышения квалификации для пожилых работников, улучшить условия труда и создать более стабильную социальную защиту.