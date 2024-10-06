Почему повышение пенсионного возраста — это плохо для Узбекистана

«Нам в пример часто приводят мировой опыт, где в развитых странах действительно выходят на пенсию в 65 лет. Но есть одно “но”. Согласно данным Агентства по статистике за 2024 год, средняя продолжительность жизни мужчин в Узбекистане — 72 года, а в Швейцарии, с которой нас так часто сравнивают, — 82 года. При этом нужно учитывать стремительно ухудшающуюся экологию, качество воды и жизни. В итоге наши мужчины могут жить даже меньше. В результате узбекистанец будет пользоваться правом на пенсию в среднем 7 лет, в то время как швейцарец — 17 лет. Справедливо ли это? Вряд ли. В развитых странах пенсионный возраст определяется не только продолжительностью жизни, но и уровнем благосостояния».