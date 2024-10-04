Третья по численности армия НАТО будет в соседней с Беларусью Польше

В соседней с Беларусью Польше будет третья по численности армия НАТО, пишет БелТА.
По заявлению министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, армия Польши стала третьей по численности армией среди стран НАТО. Так, при нынешнем правительстве численность армии Польши превысила 200 тысяч солдат, составляя сейчас около 205 тысяч военнослужащих. При этом к концу 2024-го численность личного состава польской армии должна достичь 207,5 тысячи человек. Поэтому уже сейчас польская армия — третья по численности в НАТО.
— Польская армия на данный момент является третьей по численности армией НАТО, мы уже обогнали Францию, — констатировал Косиняк-Камыш.
На данный момент крупнее польской армии, только ВС США и Турции.
Еще глава Нацобороны Польши сообщил о том, что правительство Туска тратит на оборону больше, чем правительство ПиС. А расходы республики на оборону в 2024-м стали рекордными, составив 4,2% от ВВП, как ни в одной другой из стран НАТО. При этом ожидается, что в 2025-м военные расходы Польши станут еще больше, увеличившись до 4,7% от ВВП.
Косиняк-Камыш добавил, что несмотря на напряженность с бюджетной ситуацией, польское правительство полностью осознает, что расходы на оборону и безопасность являются абсолютным приоритетом.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.
Еще президент сказал, что хочет мирного сосуществования с Украиной, пояснив, что Беларусь будет делать все для этого.
А также Лукашенко сказал о готовности Беларуси помочь Украине в восстановлении страны.
И еще водка в упаковках, как в детском пюре, привела к отставке чиновников в соседней с Беларусью Польше.