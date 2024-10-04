Третья по численности армия НАТО будет в соседней с Беларусью Польше

Еще глава Нацобороны Польши сообщил о том, что правительство Туска тратит на оборону больше, чем правительство ПиС. А расходы республики на оборону в 2024-м стали рекордными, составив 4,2% от ВВП, как ни в одной другой из стран НАТО. При этом ожидается, что в 2025-м военные расходы Польши станут еще больше, увеличившись до 4,7% от ВВП.