«Я уверен в победе здоровых сил. Сегодня народ Республики Молдова устал от того безобразия, нищеты, хамства, которое мы терпим от западных стран. Сегодня Молдова, к сожалению, является страной, которая захвачена западными государствами. Я уверен, что мы победим, а главное, что мы сможем сделать жизнь людей лучше», — сказал Шор в кулуарах фестиваля VinFest, организованного Культурно-образовательным центром Молдавии.