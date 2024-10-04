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Шор уверен в победе оппозиции на предстоящих выборах в Молдавии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что уверен в победе оппозиционных сил на предстоящих президентских выборах в Молдавии.

Источник: © РИА Новости

«Я уверен в победе здоровых сил. Сегодня народ Республики Молдова устал от того безобразия, нищеты, хамства, которое мы терпим от западных стран. Сегодня Молдова, к сожалению, является страной, которая захвачена западными государствами. Я уверен, что мы победим, а главное, что мы сможем сделать жизнь людей лучше», — сказал Шор в кулуарах фестиваля VinFest, организованного Культурно-образовательным центром Молдавии.

Политик выразил надежду, что оппозиции получится вернуть традиционные ценности молдаван, вернуть веру в завтрашний день и процветающую Молдавию.

Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Евросоюз?».