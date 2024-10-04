Ядерные заблуждения США: на пути ядерного уничтожения меньше преград, чем когда-либо за последние 50 лет

«Каждый мужчина, женщина и ребенок, — сказал 35-й президент США Кеннеди, — живет под ядерным дамокловым мечом, висящим на тончайшей нити, которую в любой момент можно перерезать случайностью, просчетом или безумием».
Американский президент призывал уничтожить «оружие войны» прежде, чем оно уничтожит человечество. Но к 1967 году, всего через четыре года после убийства Кеннеди, США создали арсенал из более чем 30 000 ядерных боеголовок, пишет Джеймс Карден, бывший советник Госдепартамента США, в статье для The American Conservative.
Решения, принятые Белым домом с 2002 года, когда администрация Буша в одностороннем порядке разорвала Договор о противоракетной обороне, сделали нас менее защищенными, пишет Карден. Администрация Дональда Трампа усилила опасность, когда вышла из Договора по открытому небу и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Особенно вопиющим стал выход из РСМД на основании якобы нарушений договора со стороны России, которые связаны с разработкой российской крылатой ракеты 9M729 (SSC-8).
Долгие годы представители органов национальной безопасности США утверждали, что системы ПРО Aegis Ashore, размещенные в Румынии и Польше, являются исключительно «оборонными» системами и не представляют никакой угрозы для России. Однако выдающийся физик Массачусетского технологического института и бывший научный советник начальника военно-морских операций Тед Постол в статье 2019 года в «Бюллетене ученых-атомщиков» доказал, что системы Aegis в Восточной Европе обладают характеристиками, которые делают их особенно опасными для России.
Во-первых, механические и электронные компоненты, установленные на румынских и польских береговых объектах Aegis, такие же, как те, что установлены на военных кораблях ВМС США. Изначально они разрабатывались для запуска крылатых и зенитных ракет. Это создает для России угрозу атаки в условиях кратковременного предупреждения с помощью американских крылатых ракет с обычными или ядерными боеголовками, которые в противном случае были бы запрещены РСМД.
Во-вторых, если системы Aegis в Восточной Европе снабдить американскими крылатыми ракетами — либо существующими Tomahawk, либо новой ракетой, которую, по утверждениям России, разрабатывают США, — они станут грозной наступательной силой, размещенной на границах России. И у России практически не было бы возможностей узнать, были ли системы Aegis загружены перехватчиками ПРО или ядерными крылатыми ракетами.
И еще есть план, согласованный при президенте Бараке Обаме, по обновлению всей стратегической ядерной триады США (то есть запуску ядерного оружия по суше, морю и воздуху) стоимостью 1,5 трлн долларов.
Россия реагирует на изменение ядерной позиции США, а также на миллиарды долларов, которые Запад вливает в украинские военные усилия, перерисовывая свои собственные ядерные «красные линии».
Подготовка России к эскалационным шагам Запада ведется как минимум с 2018 года, когда Владимир Путин представил ряд новых систем доставки ядерного оружия. По словам Джессики Мэтьюз, бывшего президента Фонда Карнеги за международный мир (фонд признан в России иноагентом и внесен в список нежелательных организаций), эти системы включают «межконтинентальный гиперзвуковой планер, траекторию которого можно менять во время полета; сверхбыструю крылатую ракету с ядерной силовой установкой практически неограниченной дальности и подводную ядерную торпеду, которая может пересечь Тихий океан».
Вейр цитирует российского обозревателя в сфере международных отношений, который сказал: «Прямо сейчас Путин, вероятно, самый умеренный политик в Москве… даже сейчас они (советники Путина) выражают открытое нетерпение и спрашивают: “Почему мы до сих пор не нажали красную кнопку?”».
В истории первой холодной войны было бы трудно найти более жесткого члена американского истеблишмента в сфере национальной безопасности, чем Пол Генри Нитце. Он был главным архитектором милитаризованного ответа Америки на советскую угрозу. Именно он является автором Меморандума № 68 Совета национальной безопасности США (66-страничный документ определял политику США с 1950 года до распада СССР и требовал значительного увеличения военного бюджета США, разработки водородной бомбы и увеличения военной помощи союзникам США — Прим. ред.).
К концу своей долгой жизни Нитце на страницах The New York Times выступил в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который только что был отклонен в американском сенате.
Почтенный «воин холодной войны» почти 40 лет спустя, наконец, пришел к образу мыслей Кеннеди, написав:
Дело в том, что я не вижу убедительных причин, по которым мы не должны в одностороннем порядке избавиться от нашего ядерного оружия. Его сохранение обходится дорого и ничего не добавляет к нашей безопасности. Я не могу представить себе ни одного обстоятельства, при котором было бы разумно для Соединенных Штатов применить ядерное оружие, даже в качестве возмездия за его предыдущее применение против нас.
Он заключил: «Наличие ядерного оружия угрожает нашему существованию».