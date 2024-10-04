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Ядерные заблуждения США: на пути ядерного уничтожения меньше преград, чем когда-либо за последние 50 лет

В сентябре 1961 года президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, заявил о том, что он считал долгом государственного деятеля — бороться с экзистенциальной угрозой, которую представляет собой ядерное оружие.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Wesley Tingey/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Каждый мужчина, женщина и ребенок, — сказал 35-й президент США Кеннеди, — живет под ядерным дамокловым мечом, висящим на тончайшей нити, которую в любой момент можно перерезать случайностью, просчетом или безумием».

Американский президент призывал уничтожить «оружие войны» прежде, чем оно уничтожит человечество. Но к 1967 году, всего через четыре года после убийства Кеннеди, США создали арсенал из более чем 30 000 ядерных боеголовок, пишет Джеймс Карден, бывший советник Госдепартамента США, в статье для The American Conservative.

В 2024 году поражает эта прямолинейность Кеннеди. Она контрастирует с нечестностью, с которой сегодняшние должностные лица по национальной безопасности США обсуждают то, что они, как само собой разумеющееся, вежливо называют ядерным «сдерживающим фактором».

Решения, принятые Белым домом с 2002 года, когда администрация Буша в одностороннем порядке разорвала Договор о противоракетной обороне, сделали нас менее защищенными, пишет Карден. Администрация Дональда Трампа усилила опасность, когда вышла из Договора по открытому небу и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Особенно вопиющим стал выход из РСМД на основании якобы нарушений договора со стороны России, которые связаны с разработкой российской крылатой ракеты 9M729 (SSC-8).

Россия тогда давала понять, что готова прекратить развертывание 9M729, но администрация Трампа не приняла это предложение.

Долгие годы представители органов национальной безопасности США утверждали, что системы ПРО Aegis Ashore, размещенные в Румынии и Польше, являются исключительно «оборонными» системами и не представляют никакой угрозы для России. Однако выдающийся физик Массачусетского технологического института и бывший научный советник начальника военно-морских операций Тед Постол в статье 2019 года в «Бюллетене ученых-атомщиков» доказал, что системы Aegis в Восточной Европе обладают характеристиками, которые делают их особенно опасными для России.

Во-первых, механические и электронные компоненты, установленные на румынских и польских береговых объектах Aegis, такие же, как те, что установлены на военных кораблях ВМС США. Изначально они разрабатывались для запуска крылатых и зенитных ракет. Это создает для России угрозу атаки в условиях кратковременного предупреждения с помощью американских крылатых ракет с обычными или ядерными боеголовками, которые в противном случае были бы запрещены РСМД.

Во-вторых, если системы Aegis в Восточной Европе снабдить американскими крылатыми ракетами — либо существующими Tomahawk, либо новой ракетой, которую, по утверждениям России, разрабатывают США, — они станут грозной наступательной силой, размещенной на границах России. И у России практически не было бы возможностей узнать, были ли системы Aegis загружены перехватчиками ПРО или ядерными крылатыми ракетами.

В 2023 году США потратили на ядерное оружие 51 млрд долларов, что соответствует 80% от увеличения ядерных расходов девяти стран, обладающих атомным оружием.

И еще есть план, согласованный при президенте Бараке Обаме, по обновлению всей стратегической ядерной триады США (то есть запуску ядерного оружия по суше, морю и воздуху) стоимостью 1,5 трлн долларов.

Россия реагирует на изменение ядерной позиции США, а также на миллиарды долларов, которые Запад вливает в украинские военные усилия, перерисовывая свои собственные ядерные «красные линии».

Подготовка России к эскалационным шагам Запада ведется как минимум с 2018 года, когда Владимир Путин представил ряд новых систем доставки ядерного оружия. По словам Джессики Мэтьюз, бывшего президента Фонда Карнеги за международный мир (фонд признан в России иноагентом и внесен в список нежелательных организаций), эти системы включают «межконтинентальный гиперзвуковой планер, траекторию которого можно менять во время полета; сверхбыструю крылатую ракету с ядерной силовой установкой практически неограниченной дальности и подводную ядерную торпеду, которая может пересечь Тихий океан».

Но еще хуже то, что, как утверждает московский корреспондент Christian Science Monitor Фред Вейр, Путин окружен своими собственными «ястребами войны».

Вейр цитирует российского обозревателя в сфере международных отношений, который сказал: «Прямо сейчас Путин, вероятно, самый умеренный политик в Москве… даже сейчас они (советники Путина) выражают открытое нетерпение и спрашивают: “Почему мы до сих пор не нажали красную кнопку?”».

В истории первой холодной войны было бы трудно найти более жесткого члена американского истеблишмента в сфере национальной безопасности, чем Пол Генри Нитце. Он был главным архитектором милитаризованного ответа Америки на советскую угрозу. Именно он является автором Меморандума № 68 Совета национальной безопасности США (66-страничный документ определял политику США с 1950 года до распада СССР и требовал значительного увеличения военного бюджета США, разработки водородной бомбы и увеличения военной помощи союзникам США Прим. ред.).

К концу своей долгой жизни Нитце на страницах The New York Times выступил в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который только что был отклонен в американском сенате.

Почтенный «воин холодной войны» почти 40 лет спустя, наконец, пришел к образу мыслей Кеннеди, написав:

Дело в том, что я не вижу убедительных причин, по которым мы не должны в одностороннем порядке избавиться от нашего ядерного оружия. Его сохранение обходится дорого и ничего не добавляет к нашей безопасности. Я не могу представить себе ни одного обстоятельства, при котором было бы разумно для Соединенных Штатов применить ядерное оружие, даже в качестве возмездия за его предыдущее применение против нас.

Пол Генри Нитце
американский государственный и политический деятель

Он заключил: «Наличие ядерного оружия угрожает нашему существованию».