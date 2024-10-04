Ядерные заблуждения США: на пути ядерного уничтожения меньше преград, чем когда-либо за последние 50 лет

Во-первых, механические и электронные компоненты, установленные на румынских и польских береговых объектах Aegis, такие же, как те, что установлены на военных кораблях ВМС США. Изначально они разрабатывались для запуска крылатых и зенитных ракет. Это создает для России угрозу атаки в условиях кратковременного предупреждения с помощью американских крылатых ракет с обычными или ядерными боеголовками, которые в противном случае были бы запрещены РСМД.