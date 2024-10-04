Михаил Мишустин подписал постановление о выходных в 2025 году

Согласно информации, с праздничными днями совпадают выходные 4 и 5 января. Они будут перенесены на 2 мая и 31 декабря соответственно. С и так праздничного воскресенья 23 февраля нерабочий день перенесут на четверг 8 мая, а с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.