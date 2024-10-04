Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Мишустин подписал постановление о выходных в 2025 году

Как сообщает пресс-служба правительства России, председатель федерального ведомства Михаил Мишустин подписал постановление о распределении праздничных и выходных дней на следующий год.

Согласно информации, с праздничными днями совпадают выходные 4 и 5 января. Они будут перенесены на 2 мая и 31 декабря соответственно. С и так праздничного воскресенья 23 февраля нерабочий день перенесут на четверг 8 мая, а с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.

Таким образом, нерабочими будут периоды: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года; 22—23 февраля; 8—9 марта; 1—4 мая; 8—11 мая; 12—15 июня; 2—4 ноября; а также 31 декабря.

Как уточняется в пояснительной записке, перераспределение выходных дней предлагается для рационального планирования рабочего времени в организациях и учёта интересов различных категорий граждан.

Отмечается, что таким образом будут созданы условия для полноценного отдыха не только зимой, но и в весенне-летний период.

праздники