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Губернатор освободил от должностей руководителей администрации Волгоградской области

После вступления в должность главе региона Андрею Бочарову предстоит провести ряд кадровых назначений.

Источник: Reuters

Как сообщили в областной администрации, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона ВО от 27 мая 1998 года № 176-ОД «О государственных должностях Волгоградской области» заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти региона подали заявления о прекращении полномочий.

Отметим, что это стандартная процедура — после того как губернатор подписал постановление о вступлении в должность, предыдущая администрация уходит в отставку. Пока не назначат новых сотрудников, прежние будут выполнять свои обязанности.

Напомним, 4 октября в должность губернатора Волгоградской области вступил Андрей Бочаров.