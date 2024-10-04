Губернатор освободил от должностей руководителей администрации Волгоградской области

Как сообщили в областной администрации, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона ВО от 27 мая 1998 года № 176-ОД «О государственных должностях Волгоградской области» заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти региона подали заявления о прекращении полномочий.
Отметим, что это стандартная процедура — после того как губернатор подписал постановление о вступлении в должность, предыдущая администрация уходит в отставку. Пока не назначат новых сотрудников, прежние будут выполнять свои обязанности.
Напомним, 4 октября в должность губернатора Волгоградской области вступил Андрей Бочаров.