Небензя призвал особо тщательно расследовать теракт на «Северных потоках»

«Теракт в отношении “Северных потоков” должен быть расследован с особой тщательностью», — сказал он на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по терактам на СП.
При этом, по словам постпреда России, Германия блокирует любые шаги, направленные на установление обстоятельств терактов, а также наказание виновных.
Небензя также отметил, что виновные в терактах на газопроводах должны быть наказаны «так, чтобы никому неповадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия».
28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия собирается обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на «Северных потоках». Она отметила, что российская сторона намерена добиваться установления и привлечения к строгой ответственности исполнителей терактов.
Ранее, 25 сентября, официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Хебенштрайт сообщил, что в ходе расследования подрывов СП выдано несколько ордеров на арест. До этого, в августе, выяснилось, что спустя почти два года после подрывов газопроводов генпрокуратура ФРГ в начале лета выдала первый ордер на арест подозреваемого. Им оказался инструктор по дайвингу украинец Владимир З., который успел сбежать на родину.
Комментируя аресты, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобная операция не могла быть совершена небольшой группой людей. По его словам, к подрыву газопроводов причастны крупные государства.
19 августа Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков». После этого в МИД ФРГ выступили с утверждением, что Берлин обменивается с Москвой данными о теракте, однако Захарова назвала это заявление ложным и опровергла обмен подобными сведениями.
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.