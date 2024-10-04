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Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает RT со ссылкой на главу информцентра ООН в РФ Владимира Кузнецова.

Источник: Sputnik.by

На открытии проекта «Казанские диалоги» в пятницу Кузнецов отметил журналистам, что ему приятно находиться в Казани, которая через три недели примет саммит стран БРИКС.

Он также сообщил, что в саммите «в качестве приглашенного лица» будет принимать участие генсек ООН Антониу Гутерриш.

XVI саммит БРИКС

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС стартует 22 октября в Казани. Свое участие в мероприятии, по информации МИД РФ, уже подтвердили более 30 стран.

«На сегмент “аутрич” и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Мы ожидаем, что все они будут представлены на очень достойном уровне. На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ», — отмечал замглвы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

По его словам, планируется, что на саммите выступит президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.

БРИКС — это межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Текущий год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В 2024 году в объединении председательствует Россия. Председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

БРИКС
ООН