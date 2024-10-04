Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

На открытии проекта «Казанские диалоги» в пятницу Кузнецов отметил журналистам, что ему приятно находиться в Казани, которая через три недели примет саммит стран БРИКС.
Он также сообщил, что в саммите «в качестве приглашенного лица» будет принимать участие генсек ООН Антониу Гутерриш.
XVI саммит БРИКС
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС стартует 22 октября в Казани. Свое участие в мероприятии, по информации МИД РФ, уже подтвердили более 30 стран.
«На сегмент “аутрич” и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Мы ожидаем, что все они будут представлены на очень достойном уровне. На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ», — отмечал замглвы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
По его словам, планируется, что на саммите выступит президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф.
БРИКС — это межгосударственное объединение, которое было создано в 2006 году. Текущий год начался с присоединения к БРИКС новых членов. Теперь помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
В 2024 году в объединении председательствует Россия. Председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.