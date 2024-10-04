Гутерриш примет участие в саммите БРИКС в Казани

«На сегмент “аутрич” и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Мы ожидаем, что все они будут представлены на очень достойном уровне. На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ», — отмечал замглвы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.