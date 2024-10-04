Любовь Владимирова назначена главой города Чкаловск

Ранее сообщалось о том, что Иван Носков ушел с поста мэра Дзержинска. Эту должность он занимал с 2018 года. За время его работы в городе поменяли тепловые сети, систему водоснабжения и водоотведения, газифицировали Пыру, а также отремонтировали городские магистрали.