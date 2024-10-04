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Любовь Владимирова назначена главой города Чкаловск

Ее выбрали в результате открытого голосования.

Источник: пресс-служба администрации Чкаловска

Любовь Владимирова стала главой города Чкаловск Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чкаловска.

3 октября в Чкаловске состоялось очередное заседание Совета депутатов. Одним из главных вопросов было избрание главы администрации города.

Любовь Владимирова стала главой Чкаловска в результате открытого голосования.

Ранее сообщалось о том, что Иван Носков ушел с поста мэра Дзержинска. Эту должность он занимал с 2018 года. За время его работы в городе поменяли тепловые сети, систему водоснабжения и водоотведения, газифицировали Пыру, а также отремонтировали городские магистрали.