Любовь Владимирова назначена главой города Чкаловск

Любовь Владимирова стала главой города Чкаловск Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чкаловска.
3 октября в Чкаловске состоялось очередное заседание Совета депутатов. Одним из главных вопросов было избрание главы администрации города.
Любовь Владимирова стала главой Чкаловска в результате открытого голосования.
Ранее сообщалось о том, что Иван Носков ушел с поста мэра Дзержинска. Эту должность он занимал с 2018 года. За время его работы в городе поменяли тепловые сети, систему водоснабжения и водоотведения, газифицировали Пыру, а также отремонтировали городские магистрали.