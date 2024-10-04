Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в Казани

«Мне очень приятно быть в Казани, которая вот уже через три недели будет принимать саммит стран БРИКС, где будет в качестве приглашенного лица принимать участие и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).