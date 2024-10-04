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Axios: Байден не участвует в предвыборных митингах из-за своей непопулярности

Президент США Джо Байден перестал участвовать в предвыборных мероприятиях кандидата в президенты Камалы Харрис из-за низких рейтингов и состояния здоровья, сообщает Axios.

Источник: Reuters

Харрис не упоминает его в своих речах, провела с ним несколько официальных мероприятий в Вашингтоне и всего одно мероприятие в рамках предвыборной кампании, отмечает издание. Также от участия в мероприятиях отказалась первая леди — Джилл Байден.

По данным трекера одобрения президента США, политику Джо Байдена одобряют 40,6% респондентов. Этот показатель ниже рейтинга экс-президента Дональда Трампа перед выборами во время пандемии: тогда он составлял 43,2%.

«За закрытыми дверями Байден признался помощникам, что он непопулярен и сделает все, что, по мнению команды Харрис, поможет ей победить, — в том числе не будет вести кампанию в определенных штатах», — говорится в материале Axios.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Дональлд Трамп выступает кандидатом от Республиканской партии. От Демократической партии выдвинута вице-президент Камала Харрис. 1 октября состоялись дебаты между кандидатами в вице-президенты США — республиканского сенатора из Огайо Джей Ди Вэнса и губернатора Миннесоты демократа Тима Уолза.

Байден Джо