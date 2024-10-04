Reuters: Саудовская Аравия может признать Израиль в случае победы Трампа

По данным агентства, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд может признать Израиль, если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США, так как экс-президент поддерживал теплые отношения с аравийским принцем. Кушнер в этом случае выступит посредником в переговорах. При этом отмечается, что прогресс в нормализации отношений будет достигнут даже в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис, однако тогда для заключения сделки может понадобиться больше времени.