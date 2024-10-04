МО Польши о заборе на границе с Беларусью: дырявый как сито

«Мы получили, приняв в начале минувшей зимы власть после партии “Право и справедливость”, дырявый забор, который должен был быть заграждением против того, что нам может грозить с востока, но он оказался дырявым как сито», — сказал Томчик журналистам в пятницу.
Он также напомнил, что для укрепления границы в настоящее время польские власти реализуют программу «Восточный щит».
Защита от мигрантов
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянув к рубежам военных, которые силой пресекают попытки нелегалов оказаться на территории Польши.
При этом Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе. Беларусь отвергает эти обвинения, констатируя факты жестоко обращения польских силовиков с мигрантами. Также в Минске подчеркивают, что Польша искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».
Польша уже ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Беларусью. Длина возведенного забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — около 400 миллионов долларов.