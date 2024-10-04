США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ

Агентство напоминает, что с конца октября 2022 года, после ухода Мишеля Ауна с поста президента Ливана, парламент страны не может прийти к консенсусу по избранию нового президента.
«Чиновники США говорят, что Белый дом хочет воспользоваться серьезным ударом Израиля по руководству и инфраструктуре “Хезболлах”, чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни», — пишет издание.
По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена считают, что США на фоне операции Израиля могут попытаться снизить влияние «Хезболлах» в политической системе Ливана и добиться избрания президента, который бы не был союзником движения.
Издание пишет, что после избрания нового президента в Ливане США хотят, чтобы для страны было найдено дипломатическое решение на основании резолюции ООН, принятой после войны 2006 года, а затем был назначен новый премьер-министр.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных действий.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.