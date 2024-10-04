Столтенберг считает, что военный потенциал Европы уступает российскому

Как отмечает издание, бывший глава альянса признал, что у европейских стран сейчас слишком мало оружия, техники и военнослужащих, находящихся в состоянии высокой готовности к потенциальному конфликту.
«Мы знаем, что отстаем [от России], — сказал он. — Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [для того, чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%».
По словам Столтенберга, в Москве также знают об этом положении вещей.
Отвечая на вопрос, что вызывает у него наибольшие сожаления после ухода с поста генсека альянса, Столтенберг заявил, что НАТО нужно было раньше начать передавать Украине летальные вооружения. По его словам, поставки нужно было осуществлять еще до начала специальной военной операции ВС РФ в феврале 2022 года, однако большинство союзников «очень боялись последствий». Как считает Столтенберг, наличие у Украины более современных вооружений могло бы предотвратить конфликт с Россией или «по крайней мере сильно осложнить» выполнение боевых задач российскими войсками.
«Если и есть что-то, о чем я в какой-то мере жалею, и что вижу теперь в гораздо более ясном свете, так это то, что мы должны были оказать Украине намного больше военной поддержки и сделать это намного раньше, — заявил он. — Думаю, всем нам надо признать, что еще до вторжения нам надо было дать им больше оружия. И раньше дать более современное оружие после вторжения. Я беру на себя свою долю ответственности за это».