Столтенберг считает, что военный потенциал Европы уступает российскому

«Если и есть что-то, о чем я в какой-то мере жалею, и что вижу теперь в гораздо более ясном свете, так это то, что мы должны были оказать Украине намного больше военной поддержки и сделать это намного раньше, — заявил он. — Думаю, всем нам надо признать, что еще до вторжения нам надо было дать им больше оружия. И раньше дать более современное оружие после вторжения. Я беру на себя свою долю ответственности за это».