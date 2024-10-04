Столтенберг намекнул, что Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных территорий

«После выборов может возникнуть новый импульс, новая попытка сдвинуть ситуацию с места, однако не думаю, что речь будет идти о том, чтобы поднять белый флаг и сдаться. Это может быть попытка изменить положение на поле боя, одновременно обеспечивая движение у переговорного стола. Решение [о начале переговоров] по-прежнему остается за Украиной. Однако нам нужно создать условия, при которых они смогут сесть за стол переговоров с русскими и получить нечто приемлемое, что-то, что позволит им остаться независимым государством», — заявил норвежский политик.