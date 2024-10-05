Чолаку: Румыния должна стать для Молдовы мостом в Евросоюз

«Я не хочу, чтобы Республика Молдова была полностью связана с Румынией и чтобы у нее не было другого пути, кроме как через Румынию. Напротив, Румыния должна стать мостом Молдовы в Европейский союз», — сказал Чолаку.
«Я не верю в младшего и старшего брата. Мы братья, и вместе у нас есть только одна цель на данный момент. Главная цель — интеграция Молдовы в Европейский союз».
Молдавский премьер в свою очередь поблагодарил своего румынского коллегу за активную помощь в инфраструктурных проектах. Речан также заявил, что углубление партнерства между Молдовой и Румынией в экономическом, торговом и инфраструктурном плане- гарантия ускорения процесса присоединения республики к ЕС.
«Румыния остается одним из наших самых важных союзников на этом пути, мы рады видеть, как наши экономические и торговые связи продолжают укрепляться, принося реальную пользу гражданам двух стран», — сказал Речан.