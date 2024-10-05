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Глава Минсельхоза обсудил с еврокомиссаром проблемы аграрного сектора Молдовы

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Глава Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы вице-премьер Владимир Боля обсудил с европейским комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским на встрече в Кишиневе вопросы развития сельхозсектора республики.

Источник: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Чиновники обсудили в частности адаптацию молдавского законодательства к нормам и стандартам Европейского Союза. Молдавский министр отметил, что для обеспечения эффективной интеграции в ЕС необходимо создать основу для поддержки фермеров, которая облегчит не только их соответствие европейским стандартам, но и укрепит конкурентоспособность их продукции на европейском рынке.

Также обсуждалось создание предложенного Минсельхозом Молдовы фонда солидарности и развития сельского хозяйства. Боля проинформировал Войцеховскогоо многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются молдавские фермеры из-за неблагоприятных погодных условий в последние годы. Министр отметил, что сельскохозяйственный сектор нуждается в поддержке, которая включает как финансовую помощь, так и предоставление ресурсов, таких как удобрения, дизельное топливо и посадочный материал.

Также стороны обсудили проблему расширения доступа молдавской сельскохозяйственной продукции на европейские рынки.

экономика
сельское хозяйство
ЕС