Глава Минсельхоза обсудил с еврокомиссаром проблемы аграрного сектора Молдовы

Чиновники обсудили в частности адаптацию молдавского законодательства к нормам и стандартам Европейского Союза. Молдавский министр отметил, что для обеспечения эффективной интеграции в ЕС необходимо создать основу для поддержки фермеров, которая облегчит не только их соответствие европейским стандартам, но и укрепит конкурентоспособность их продукции на европейском рынке.