Экс-генерал ВСУ Кривонос: Залужный был серьезно ранен весной 2023 года

В мае 2023 года Валерий Залужный, занимавший тогда пост главкому ВСУ, пропал из медиапространства. Ряд СМИ утверждали, что он погиб или тяжело ранен. Официально Киев никогда эту информацию не подтверждал, а спустя некоторое время Залужный вновь появился на публике. Позже он был отправлен в отставку, предположительно, из-за состояния здоровья. Экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос подтвердил, что Залужный действительно получил тогда тяжелое ранение.