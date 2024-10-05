«Страна» узнала, что мешает отставке Буданова и Умерова

«А с отставкой Умерова все еще сложнее. Михаил Федоров, которого хотели назначить вместо Умерова, не хочет на должность министра обороны, кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом. В этом случае все упирается в поиск нового кандидата, который пока не найден. Поэтому решили отложить этот вопрос до выборов в США», — добавил источник.