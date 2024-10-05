Заместители губернатора Бочарова массово подали заявления об отставке

Это обычная практика после вступления в должность главы региона.
Все заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти Волгоградской области подали заявления о прекращении полномочий. Такая процедура необходима, чтобы соблюсти требования ч. 1 ст. 3 Закона ВО от 27 мая 1998 года № 176-ОД «О государственных должностях Волгоградской области».
После церемонии инаугурации и официального вступления губернатора в должность предыдущая команда должна уйти в отставку. В коллективных заявлениях нет ничего экстраординарного, это обычная практика.
До официального назначения новых заместителей и руководителей органов исполнительной власти прежние сотрудники будут носить приставку и. о.
Напомним, инаугурация губернатора Волгоградской области прошла 4 октября в музее-панораме. Андрей Бочаров обозначил направления своей работы: реализация социально-экономического потенциала региона, поддержка специальной военной операции и сохранение исторической памяти.