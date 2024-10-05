Заместители губернатора Бочарова массово подали заявления об отставке

Все заместители губернатора и руководители органов исполнительной власти Волгоградской области подали заявления о прекращении полномочий. Такая процедура необходима, чтобы соблюсти требования ч. 1 ст. 3 Закона ВО от 27 мая 1998 года № 176-ОД «О государственных должностях Волгоградской области».