Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Назначенный полпредом в УрФО Артем Жога планирует вернуться в ДНР, чтобы встретиться с Народным советом и местными жителями.
В среду президент России Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полномочным представителем в УрФО. В пятницу в Екатеринбурге прошла церемония представления полпреда уральским губернаторам.
«Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехал на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе», — сказал Жога в эфире Первого канала.
Он добавил, что обязательно приедет в ДНР также в марте и мае, чтобы посетить могилу сына.