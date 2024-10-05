Жога планирует встретиться с Народным советом и жителями ДНР

«Нужно заехать в Народный совет, поблагодарить аппарат Народного совета и с жителями попрощаться, и объяснить им, что я не уехал на другую планету, я здесь, в нашей стране и, я сердцем и душой в Донбассе», — сказал Жога в эфире Первого канала.