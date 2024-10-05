Губернатор Ленобласти наградил почётных учителей и работников образования

«Мы часто думаем, что учитель получает высокую оценку, когда его ученик становится великим учёным или выдающимся творцом. Но на самом деле самое важное — это воспитать в учениках человечность. Поэтому выражаю огромную благодарность учителям за их труд. С праздником, уважаемые педагоги!» — сказал губернатор во время торжественной церемонии в Мариинском театре.
Почётными учителями Ленинградской области стали: Марина Андреевна Григорьева — учитель русского языка и литературы из Тихвинского района; Оксана Михайловна Расторгина — учитель химии из Всеволожска; Юлия Алексеевна Сергеева — учитель изобразительного искусства и черчения из Гатчинского района.
Почётными работниками сферы образования России стали: Марина Михайловна Горячёва — учитель химии и биологии из Волховского района; Сергей Вячеславович Громов — учитель начальных классов из Кировского района; Елена Николаевна Денисова — учитель истории и обществознания из Ломоносовского района; Нина Николаевна Захарченко — учитель русского языка и литературы из Выборгского района; Нина Юрьевна Пименова — директор Лесобиржской школы-интерната; Ольга Александровна Старовойтова — музыкальный руководитель из Бокситогорска; Жанна Юрьевна Чурикова — педагог дополнительного образования из Киришского района.