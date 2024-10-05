Губернатор Ленобласти наградил почётных учителей и работников образования

«Мы часто думаем, что учитель получает высокую оценку, когда его ученик становится великим учёным или выдающимся творцом. Но на самом деле самое важное — это воспитать в учениках человечность. Поэтому выражаю огромную благодарность учителям за их труд. С праздником, уважаемые педагоги!» — сказал губернатор во время торжественной церемонии в Мариинском театре.