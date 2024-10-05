Путин поприветствовал участников молодежного фестиваля «Шум»

В Калининградской области начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» платформы «Росмолодёжь. События.» Участниками форума стали 1200 молодых медиаспециалистов и журналистов в возрасте от 14 до 35 лет из России и 86-ти стран мира. Форум является флагманским проектом и ключевым событием Круглогодичного молодёжного образовательного центра Росмолодёжи «ШУМ» — одного из 12 подобных центров, которые президент России открыл в режиме видеоконференции 4 апреля 2024 года.