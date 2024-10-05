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Ирландия не стала выводить своих миротворцев из Ливана

Ирландские миротворцы ООН остались в Ливане, несмотря на просьбы Израиля покинуть страну в связи с проводимой в Ливане операцией ЦАХАЛ. Об этом сообщает издание Irish Times.

Источник: Wikimedia Commons

Речь идет об ирландском контингенте в составе временных сил ООН (UNIFIL).

«Насколько известно, ирландское правительство проинформировало израильских чиновников, что передвижения войск UNIFIL являются делом ООН и их командующего на местах. UNIFIL сообщил Израилю, что не будет выводить войска», — сообщает издание.

Аналогичное решение принял контингент миротворческих сил из Финляндии.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) мобилизует четыре резервные бригады и дополнительные силы для решения оперативных задач на северном направлении.

23 сентября израильские войска анонсировали проведение «упреждающей наступательной операции» в Ливане с целью уничтожения инфраструктуры «Хезболлы». Спустя неделю в ЦАХАЛ заявили о начале ограниченных наземных рейдов на территории соседней республики.