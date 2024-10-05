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Байден усомнился в мирном исходе выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в справедливости и прозрачности грядущих выборов, но не знает, будут ли они мирными. Об этом в пятницу, 4 октября, он заявил на брифинге в Белом доме.

Источник: Reuters

«Я уверен, что [выборы] будут свободными и справедливыми, но я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал [кандидат от Республиканской партии и американский экс-президент Дональд] Трамп, и то, что он говорил в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасным», — сказал Байден.

Он добавил, что обеспокоен возможными действиями республиканцев, так как кандидат от Республиканской партии на пост вице-президента Джей Ди Вэнс уже заявил, что не примет результаты выборов, если победу одержит действующий вице-президент Камала Харрис.

Ранее, 9 августа, Трамп заверил в мирной передаче власти при проигрыше на честных выборах. При этом президент США Джо Байден усомнился в словах Трампа, отметив, что тот совершенно серьезно планирует, даже в случае поражения, бороться за власть любой ценой.

В начале сентября результаты опроса, опубликованного аналитической компанией YouGov, показали, что треть американцев сомневается в мирной передаче власти по итогам выборов в США. Так, согласно этим данным, 24% респондентов сказали, что считают мирную передачу полномочий президента в США после выборов «очень вероятной». 31% опрошенных назвал такое развитие событий «отчасти вероятным», 20% — «маловероятным», 10% — «совершенно невероятным». 15% не дали однозначного ответа.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Байден Джо