Байден усомнился в мирном исходе выборов в США

«Я уверен, что [выборы] будут свободными и справедливыми, но я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал [кандидат от Республиканской партии и американский экс-президент Дональд] Трамп, и то, что он говорил в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасным», — сказал Байден.