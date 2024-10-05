Столтенберг рассказал о регулярных встречах с сотрудником КГБ в 80-х

«Я никогда не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Но вся идея заключалась в том, что они пригласили меня на обед. И я ел огромные сэндвичи с креветками за одним и тем же столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — рассказал Столтенберг журналисту FT.