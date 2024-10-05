Столтенберг рассказал о регулярных встречах с сотрудником КГБ в 80-х

«Я никогда не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Но вся идея заключалась в том, что они пригласили меня на обед. И я ел огромные сэндвичи с креветками за одним и тем же столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ. Без сомнения», — рассказал Столтенберг журналисту FT.
Йенс Столтенберг отметил, что поддерживать отношения с КГБ на посту в Лиге рабочей молодежи ему посоветовал отец, который был знаком с Виктором Грушко (с 1991 — зампред КГБ). «Это было очень странно. Отец говорил мне, что единственные, с кем нужно разговаривать в российском посольстве, — это ребята из КГБ, потому что только они имеют какое-то влияние», — сказал он.
В 1991 году норвежская разведка попросила Йенса Столтенберга «помочь убедить Кириллова стать перебежчиком». «Я знал этого парня 10 лет. Во время последнего обеда я сказал: ''Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся: Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся''». Борис Кириллов предложение не принял. По словам Йенса Столтенберга, позднее из открытых архивов КГБ он узнал, что Кириллову было присвоено кодовое имя «Стеклов».
Йенс Столтенберг в 1979 году начал карьеру журналиста в газете Arbeiderbladet, однако спустя два года ушел в политику. В 1981 году получил должность пресс-секретаря Норвежской рабочей партии (НРП), партийным органом которой была вышеупомянутая газета. С середины 1980-х входил в центральное правление партии, возглавлял ее молодежное крыло, был вице-президентом Международного союза молодых социалистов. В 1990 году занял должность статс-секретаря Министерства окружающей среды Норвегии. В 2000 году стал самым молодым в истории Норвегии премьер-министром (41 год). 1 октября 2024 года он покинул пост генсека НАТО, который занимал с 2014 года. На этой должности его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.