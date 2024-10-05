Нижегородская область передала гумпомощь сирийской Латакии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Делегация правительства Нижегородской области передала гуманитарную помощь медицинским и образовательным учреждениям провинции Латакия в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
«Рабочая группа во главе с заместителем губернатора Нижегородской области Петром Банниковым провела ряд двусторонних встреч с администрацией провинции Латакия и передала гуманитарную помощь в медицинские и образовательные учреждения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что безопасную работу российской делегации обеспечили военнослужащие российской группировки войск в Сирии.
Основу гуманитарного груза составили автомобили скорой медицинской помощи, которые были распределены в медучреждения города Латакия, военный госпиталь города Хомс и больницы христианских деревень Скальбия и Мхарда провинции Хама. Кроме того, департаменту здравоохранения провинции Латакия были переданы современные мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей «Газель».
В школе-интернате детей-сирот войны «Масахи» члены делегации осмотрели ремонт помещений, выполненный при содействии правительства Нижегородской области, и с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон вручили детям школьные портфели с канцелярскими принадлежностями.
Также в ходе рабочей поездки состоялось открытие интерактивного класса для изучения русского языка в школе имени Аль-Кумайета Бледи, оборудованного при поддержке министерства образования Нижегородской области.
Кроме того, Банников провел встречу с главой провинции Латакия.
Как уточнил начальник центра (по примирению враждующих сторон и контролю перемещения беженцев на территории САР) генерал-майор Сергей Гашков, в виду санкционной обстановки вокруг Сирии, даже небольшое количество автомобилей будут большой помощью для сирийского министерства здравоохранения.
Банников, в свою очередь, напомнил, что за два с половиной года Нижегородская область уже открыла в Латакии центр непрерывного образования сирийских врачей, центр офтальмологической помощи. В планах помощь сирийцам в лечении онкологических заболеваний.
«Мы очень благодарны нашим российским друзьям. Благодаря усилиям группировки войск и правительства Нижегородской области для наших воспитанников созданы замечательные бытовые условия. Российская помощь поступает в наш детский дом регулярно и дети всегда очень рады приезду российских военных», — приводит МО слова директора школы-интерната детей-сирот войны «Масахи».