Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

«Наша многолетняя дружба, основанная на безграничном доверии и глубоком уважении, представляет для меня исключительную ценность, — подчеркнул белорусский лидер. — Благодаря Вашей мудрой и взвешенной политике, богатому управленческому опыту и политической дальновидности Республика Таджикистан успешно развивается, укрепляя свой авторитет на международной арене. Убежден, что Ваш самоотверженный труд во благо страны будет и далее способствовать повышению уровня жизни ее граждан, содействовать поддержанию мира и согласия в Центральной Азии».