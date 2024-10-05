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Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

«Наша многолетняя дружба, основанная на безграничном доверии и глубоком уважении, представляет для меня исключительную ценность, — подчеркнул белорусский лидер. — Благодаря Вашей мудрой и взвешенной политике, богатому управленческому опыту и политической дальновидности Республика Таджикистан успешно развивается, укрепляя свой авторитет на международной арене. Убежден, что Ваш самоотверженный труд во благо страны будет и далее способствовать повышению уровня жизни ее граждан, содействовать поддержанию мира и согласия в Центральной Азии».

Глава государства подтвердил готовность Беларуси к продолжению тесной совместной работы по дальнейшему расширению многопланового и долгосрочного стратегического партнерства двух стран, основу которого составляет историческая близость их народов.

Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону крепкого здоровья, сил и энергии для осуществления всех планов и начинаний, а его родным и близким — счастья и благополучия.

Лукашенко Александр