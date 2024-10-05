Премьер Таджикистана заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в России

По словам Хуснуллина, обеим сторонам необходимо тщательно определить все меры, касающиеся обеспечения безопасности, чтобы четко понимать, кто и как пересекает границу, и обеспечить соответствующее содействие. Вице-премьер отметил, что все открытые вопросы будут решены в ближайшее время. В заключении он подчеркнул, что в России ~больше не будет нелегальной миграции и это следует четко понимать.~