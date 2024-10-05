Путин анонсировал встречу с Рахмоном

«В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», — говорится в послании.
Путин отметил, что в РФ ценят последовательные усилия Рахмона, которые направлены «на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества» между двумя странами, а также «на продвижение взаимовыгодных связей» в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
«Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», — подчеркивается в телеграмме.
5 октября Рахмону исполняется 72 года.
4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что на следующей неделе в РФ пройдет заседание Совета глав государств — участников СНГ, а вечером 7 октября лидеры стран Содружества прибудут в Москву. Путин примет участие в мероприятии, добавил представитель Кремля.