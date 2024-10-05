Путин анонсировал встречу с Рахмоном

Путин отметил, что в РФ ценят последовательные усилия Рахмона, которые направлены «на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества» между двумя странами, а также «на продвижение взаимовыгодных связей» в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.